Un accidente vial registrado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada, luego de un choque por alcance entre un automóvil particular y una unidad de transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el cruce del Eje 5 Sur y Circuito Interior, donde un automóvil particular de color azul se impactó contra la parte trasera de una unidad de transporte público. Presuntamente, el vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió el choque; en él viajaba una mujer.

Debido a la fuerza del choque, el conductor del automóvil, una mujer, perdió la vida en el lugar.

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio para resguardar el área, realizar las labores correspondientes y agilizar la circulación, debido a las afectaciones viales ocasionadas por el percance.

También arribaron equipos de emergencia para atender a la persona lesionada y realizar las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.