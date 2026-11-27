La Selección Mexicana Sub-17 terminó como líder del Grupo K de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026, luego de empatar 0-0 ante Venezuela este viernes 27 de noviembre, en su último partido de la fase de grupos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegó a siete puntos y conservó el primer lugar de su sector, por encima de Venezuela, que también sumó siete unidades, pero terminó en la segunda posición por diferencia de goles.

México cerró la primera ronda con dos victorias y un empate, cinco goles a favor y ninguno en contra, por lo que consiguió su clasificación a la siguiente fase como líder de grupo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub-17 2026?

México terminó como líder del Grupo K con siete puntos y una diferencia de goles de +5. Venezuela también sumó siete unidades, pero ocupó el segundo lugar con una diferencia de +2.

Rumania finalizó en la tercera posición con tres puntos, mientras que Camerún quedó en el último sitio sin unidades, después de perder sus tres encuentros.

Durante la fase de grupos, el Tricolor mantuvo su condición de invicto durante la primera ronda de la competencia, con los siguientes resultados:

México 1-0 Rumania.

México 4-0 Camerún.

Venezuela 0-0 México.

Con estos marcadores, la Selección Mexicana acumuló siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, además de mantener su portería imbatida en los tres compromisos.

¿Contra quién juega México en los dieciseisavos de final?

Después de conseguir el primer lugar del Grupo K, México enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026.

La siguiente ronda se disputará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, bajo un formato de eliminación directa.

En esta edición participan 48 selecciones nacionales distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final.

La Selección Mexicana buscará conquistar su tercer campeonato mundial de la categoría, después de obtener los títulos de Perú 2005 y México 2011.

PT