El acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación este viernes determina que el expendio al público de gasolinas y diésel, y el cobro de peajes, son las actividades en las que la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago. El documento no establece, sin embargo, a partir de cuándo ocurrirá.

El acuerdo no fija un calendario ni elimina por sí mismo el efectivo. Se limita a identificar los sectores estratégicos y actividades relevantes, y remite el resto a las autoridades competentes de cada uno, que deberán emitir disposiciones administrativas de carácter general con las condiciones, requisitos y obligaciones para la recepción de pagos digitales como única forma de pago, así como las reglas aplicables en caso de contingencia.

De acuerdo con el segundo transitorio del acuerdo y con el cuarto transitorio de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, dichas autoridades cuentan con quince días hábiles, contados a partir de la publicación, para emitir esas disposiciones. Este plazo no corresponde al fin del uso de efectivo, sino al límite para dar a conocer las reglas del proceso.

Será en esas disposiciones donde se establezcan los mecanismos y plazos específicos de cada sector. El acuerdo ordena que se prevea una transición gradual del pago en efectivo al uso de medios digitales, lo que indica que el cambio no sería inmediato y que cada actividad podría tener sus propios tiempos.

El texto señala además que la aceptación de medios digitales "podrá ser" la única forma de pago, formulación que deja a las disposiciones sectoriales la determinación del alcance y la forma de aplicación. Tampoco precisa qué autoridad emitirá las reglas de cada actividad, pues remite a las competentes conforme a la normatividad aplicable.

En tanto no se publiquen dichas disposiciones, no existe una fecha ni una obligación específica para que gasolineras y casetas dejen de recibir efectivo. Los plazos y las etapas de la transición se conocerán cuando las autoridades de cada sector emitan la regulación correspondiente.

AMP