La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití este sábado 28 de noviembre de 2026, en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, en un partido en el que buscará su clasificación a la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027.

El encuentro está programado para las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Pedro López llega a esta instancia después de terminar como líder del Grupo A de las eliminatorias, con cuatro victorias en cuatro partidos, 36 goles anotados y ninguno recibido.

Haití también avanzó como líder de su sector, el Grupo D, con tres triunfos y un empate.

Como ya lo hemos informado en N+, la Selección Mexicana necesita vencer a Haití para avanzar a las semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 y asegurar su boleto a la Copa Mundial de Brasil 2027.

Los cuatro equipos que alcancen las semifinales del torneo regional obtendrán su clasificación directa a la justa mundialista.

México busca regresar a una Copa del Mundo Femenil después de ausentarse de las ediciones de 2019 y 2023. Su última participación fue en Canadá 2015, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

Además del boleto mundialista, el resultado será importante para las aspiraciones del conjunto mexicano de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

PT