La Selección Mexicana de Futbol sigue con paso firme en el mundial de la especialidad Sub-17 que se realiza en Doha, Catar, tras vencer 4-0 a Camerún este martes 24 de noviembre. El Tri Sub-17 se suma a las escuadras clasificadas a la siguiente ronda, ¿Contra quién jugará México en los dieciseisavos de final?

¿Quiénes son los equipos clasificados hasta el momento en Mundial Sub-17 de futbol?

Corea del Sur del grupo B con 6 puntos

Grecia del grupo A con 6 puntos

Uruguay del grupo D con 6 puntos

Italia del grupo E con 6 puntos

Malí del grupo G con 6 puntos

España del Grupo H con 6 puntos

México del Grupo K con 6 puntos

Venezuela del Grupo K con 6 puntos

Serbia del Grupo L con 6 puntos

¿Quién será el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana suma seis puntos, tiene el primer sitio del Grupo K, con cinco goles a favor y ninguna anotación en contra y enfrentará a Venezuela el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, con un empate le servirá para conservar el liderato, en el momento en que los demás grupos terminen sus tres compromisos se sabrá quién es su próximo rival en los dieciseisavos de final.

A partir de esta etapa eliminatoria los juegos son con partido único, cuando una selección pierde regresará a casa, para alzar la copa se debe tener paso perfecto de ganar las cinco rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y la final, que se celebrará el domingo 13 de diciembre de 2026.

Los partidos para los dieciseisavos de final aún no están definidos, porque existen selecciones que necesitan concluir sus tres juegos de la fase de grupos, de acuerdo con el reglamento la posición de cada equipo con los ocho mejores terceros lugares hará que se conozca quién será el rival de México.

La tercera jornada se realizará del 25 al 27 de noviembre, hasta esos días se conocerá el destino de las selecciones que todavía aspiran a la otra ronda.

HVI