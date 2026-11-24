En plena temporada de viajes por Acción de Gracias en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la tarde de este martes 24 de noviembre de 2026, la suspensión de despegues de algunos vuelos con destino al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los más importantes en Estados Unidos. Las autoridades mencionaron que esto se debe a una falla en los equipos.

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A las 16:23 horas, la FAA actualizó la situación y dio a conocer que se levantó la orden de mantener en tierra las aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare, pero precisó que seguía retrasando temporalmente algunos vuelos mientras los técnicos trabajan para "reparar un equipo de control de tráfico aéreo".

Se hizo hincapié que el "problema era específico de O’Hare, y no afecta a todos los vuelos ni impacta a ningún otro aeropuerto o sistema de la FAA".

El control de tráfico aéreo utiliza el sistema de radar de vigilancia terrestre y de seguimiento para supervisar las aeronaves y los vehículos en las pistas de aterrizaje y las calles de rodaje del aeropuerto.

Se estima que alrededor del 12 % de los vuelos, unos 350, han sufrido retrasos en el centro de operaciones de American Airlines (AAL.O) y United Airlines (UAL.O), en lo que la FAA califica como el día de mayor actividad aérea durante el periodo vacacional de Acción de Gracias.

La mayoría de los vuelos retrasados, 214, tienen como destino Chicago. La FAA indicó que los retrasos promedian 47 minutos y que el problema podría prolongarse hasta la 1:00 horas (del este de Estados Unidos) del miércoles.

HVI