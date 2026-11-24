Un joven de 26 años perdió la vida durante un incendio registrado en la colonia Jardines del Mar, en la delegación de Punta Colonet, Ensenada.

De acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal, el reporte ingresó al número de emergencias durante la mañana de este martes 24 de noviembre, donde se solicitaba atención médica para dos personas afectadas por el siniestro.

Al llegar al lugar, paramédicos voluntarios atendieron a un hombre de 36 años, quien fue trasladado a la Clínica 69 del IMSS por intoxicación debido a la inhalación de humo. Los socorristas confirmaron que la segunda víctima, el joven de 26 años, ya no contaba con signos vitales al interior de la zona.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de la escena para iniciar las investigaciones y determinar las causas que originaron el siniestro.

JMR