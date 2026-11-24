La niebla que se presentó durante la mañana de este martes en la zona del Aeropuerto Internacional de Saltillo está afectando las operaciones aéreas. Ante estas condiciones climatológicas, la aerolínea informó que algunos de sus vuelos registraron modificaciones, principalmente aquellos que conectan a esta ciudad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México.

Debido a la presencia de niebla y las condiciones de visibilidad, la empresa decidió suspender dos vuelos que estaban programados para este martes 24 de noviembre. Se trata del vuelo VB9394, que salía del Aeropuerto Felipe Ángeles con destino a Saltillo, y del VB9395, que realizaba el trayecto contrario, de Saltillo hacia la capital del país.

La aerolínea explicó que esta medida se tomó como una acción preventiva para proteger la seguridad de los pasajeros y de su tripulación, ante las condiciones que dificultan las operaciones aéreas.

Por ello, si usted tenía previsto viajar en alguno de estos vuelos, se recomienda consultar directamente con la compañía para conocer las opciones disponibles, así como posibles alternativas para continuar con su itinerario.