Nos acercamos al final del Torneo Apertura del futbol mexicano y debido a que estamos por presenciar los mejores juegos de la temporada, acá te decimos cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX y las posibles fechas y horarios de los cuatro partidos de esta fase de la Liguilla 2026.

El calendario de la Liga MX 2026 ya tiene definidas las fechas de las semifinales de la Liguilla, pero aún falta por saber qué días juegan el Toluca y el Monterrey, quienes eliminaron al Atlas y al América y ya esperan rival.

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¿Cuándo son las semifinales de la Liga MX 2026?

La antesala de la final se juega durante la primera semana de diciembre: Los juego de ida se llevan a cabo el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta se llevan a cabo el sábado 5 y domingo 6 de diciembre 2026. La idea es que haya una semifinal por día en las fechas mostradas.

Varias sorpresas nos dejaron los cuartos de final y los equipos que ya pasaron a semifinales son:

Toluca. Monterrey. Pachuca (al momento, falta por jugarse la vuelta contra Chivas). Cruz Azul (al momento, falta por jugarse la vuelta contra el León).

Posibles fechas y horarios de las semifinales Liguilla MX 2026

Será hasta el lunes 30 de noviembre cuando la Liga MX de a conocer las fechas y horarios de cada semifinal del Torneo Apertura 2026, pero acá te dejamos los días en que podría jugar cada equipo, con los partidos definidos al momento y a falta de la actividad de este domingo:

Cruz Azul vs Pachuca (por ahora)

La ida se jugaría el jueves 3 de diciembre en el Estadio Hidalgo, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

La vuelta se jugaría el domingo 6 de diciembre en el Estadio Banorte, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Toluca vs Monterrey (por ahora)

La ida se jugaría el miércoles 2 de diciembre en el Estadio BBVA, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

La vuelta se jugaría el sábado 5 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El calendario de la Liga MX Apertura 2026 indica que, en caso de que el Toluca avance a la gran final de la Liguilla, la serie para definir al campeón se va a jugar el 24 y 27 de diciembre próximo, esto debido a que los Diablos Rojos van a disputar la Copa Intercontinental, a partir del 9 de diciembre.

AO