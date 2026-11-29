Con el encendido de la primera vela de la corona de Adviento, millones de fieles alrededor del mundo marcan el comienzo de una de las etapas más significativas del calendario litúrgico: el Primer Domingo de Adviento, una celebración que abre oficialmente la preparación rumbo a la Navidad.

La palabra “Adviento” proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”. En la tradición cristiana, este periodo simboliza la espera del nacimiento de Jesucristo.

A diferencia de otras festividades religiosas asociadas a celebraciones concretas, el Adviento se desarrolla a lo largo de cuatro semanas. Cada domingo tiene un significado particular y suele representarse mediante una vela encendida en una corona elaborada con ramas verdes.

¿Qué significa el Primer Domingo de Adviento?

La primera vela, encendida durante el Primer Domingo de Adviento, está vinculada tradicionalmente con la esperanza.

Durante estas semanas, las celebraciones religiosas adquieren un tono de expectativa y preparación, mientras los creyentes católicos se enfocan en mensajes relacionados con la solidaridad, la reconciliación y la paz.

El Primer Domingo de Adviento, que este 2026 es el 29 de noviembre, también marca el inicio de un nuevo año litúrgico para la Iglesia. Con ello, se abre un ciclo de lecturas y celebraciones que recorrerá distintos momentos de la vida de Jesús de Nazaret.

En muchas familias, especialmente en países de tradición cristiana, esta fecha se acompaña de rituales domésticos, oraciones y actividades comunitarias que buscan reforzar el sentido espiritual de la temporada navideña.

Más allá de las celebraciones religiosas, el Primer Domingo de Adviento representa para millones de personas un llamado a prepararse para una de las festividades más importantes del año.

Feliz primer domingo de Adviento: frases para este 29 de noviembre 2026

Que la primera vela de Adviento ilumine nuestros hogares y fortalezca nuestra fe.

¡Feliz primer domingo de Adviento! Que la luz de esta primera vela llene tu hogar de esperanza.

Que esta primera vela del Adviento encienda en tu corazón la espera gozosa del Señor.

Hoy encendemos la primera luz. ¡Que la luz de Cristo guíe tus pasos!

En este primer domingo de Adviento recordamos que Dios se acerca. ¡Vive en vigilancia y esperanza!

El Adviento nos invita a despertar el corazón. ¡Feliz inicio de este camino hacia Belén!

Que la espera de estos días te llene de paz, fe y alegría anticipada.

¡Comienza el Adviento! Tiempo de preparación, de silencio y de esperanza.

Hoy empieza el Adviento… Tiempo de preparar el corazón para recibir a Jesús. ¡Feliz domingo!

¡Que la luz de este primer domingo de Adviento despierte en ti una esperanza nueva y profunda!

TLS