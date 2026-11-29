La Secretaría de Bienestar del Estado de México aún tiene abierto el registro para el nuevo apoyo mujeres Bienestar de 18 a 64 años de edad, por esa razón acá te decimos qué módulos abren en diciembre 2026 y todos los documentos que debes llevar para hacer tu inscripción.

La ayuda que otorga este programa social es esencial para muchas familias mexicana, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribirse y que debes llevar a los módulos. En octubre se abrió una primera etapa de inscripción al apoyo y ahora se lanzó una nueva convocatoria hasta que cada módulos cumpla con el cupo límite establecido.

¿Qué módulos abren registro para Mujeres con Bienestar 18 a 64 años en diciembre 2026?

El programa que tiene inscripciones este mes es Clínica de Salud Bienestar Contigo y todas las mujeres que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Edomex y quieran aplicar, pueden ir a alguno de los siguientes módulos que van a estar abiertos esta semana:

Amecameca: Ocampo 132, Barrio San Juan, C.P. 56900.

Atlacomulco: Av. de los Maestros, S/N C.P. 50740.

Chalco de Díaz Covarrubias: C. La Quebrada 246, Col. Nueva Santa Antonio C.P. 56605.

Chimalhuacán: Cda. Salinas S/N Cabecera Municipal, C.P. 56330.

Atizapán de Zaragoza: Calle Querétaro 9, Adolfo López Mateos, Secc María Luisa, C.P. 52910.

Coacalco de Berrriozabal: Loma Bonita, Venustiano Carranza 107, C.P. 55738.

Cuautitlán: Barrio Cabecera, San Cristóbal S/N, Coyotepec, C.P. 54660.

Cuautitlán Izcalli: Colonia La Presita, Calle Azul 13, C.P. 54763.

Ecatepec de Morelos: Fracc Las Américas Insurgentes 33, C.P. 55076.

Huixquilucan: San Martín, Calle 20 de Noviembre 20 C.P. 52760.

Estos son solo algunos de los Centros de Distribución (CEDIS) disponibles en el Edomex, pero si deseas ver la lista completa o saber cuál más cercano al municipio en que vives, acá te dejamos el link de todos los módulos que están abiertos para hacer el registro al apoyo Bienestar 2026.

¿Qué documentos piden para hacer registro al apoyo mujeres Bienestar de 18 a 64 años?

El programa Clínica de Salud Bienestar Contigo brinda consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especie se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Los requisitos y papeles que piden en original y copia para aplicar a la ayuda son los siguientes:

Ser mujer en un rango de edad de 18 a 64 años.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

Por ahora ya hay varias clínicas de Salud Bienestar Contigo abiertas en el Edomex. Cada una esperar atender a miles de mujeres, para que gocen de un servicio médico de calidad.

AO