El fin de año llegó con grandes noticias pues el apoyo para mujeres de 6 mil pesos ahora será para quienes se encuentren en la edad de los 25 a 48 años y además hay registro en línea en diciembre 2026, por eso acá te damos las fechas de inscripción, requisitos y cómo solicitar la entrada al programa social.

En la recta final del año también hay registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos qué módulos están abiertos en la CDMX hasta el 30 de noviembre 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Registro Histórico para Obtener la Tarjeta Rosa en Guanajuato; Estas Son las Fechas

Fechas y requisitos para el registro al apoyo para mujeres de 25 a 48 años

El apoyo que abre inscripciones es la Tarjeta Rosa Guanajuato y del 3 al 31 de diciembre estará disponible el pre-registro en línea 2026 para todas las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos y documentos:

Deben ser mujeres de 25 a 48 años de edad, que residan en el estado de Guanajuato.

Tener al menos un hijo.

Credencial de elector INE.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Acta de Nacimiento actualizada de uno de tus hijos (con QR incluido).

Correo electrónico.

Número de teléfono celular.

¿Cómo hacer registro a la Tarjeta Rosa en 2026?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Nuevo Comienzo, el pre-registro al apoyo para mujeres da inicio este jueves 3 de diciembre 2026 y estará abierto hasta agotar la suficiencia presupuestal. Para inscribirse hay que seguir estos pasos:

Entra el siguiente link: app tarjeta rosa guanajuato gob mx. Selecciona "sí" en la parte "Quedo enterada de los requisitos con los que debo contar para el registro de Tarjeta Rosa". De clic en la opción "Empieza tu registro 2026". Actica la casilla donde quedas enterada de los requisitos para hacer el trámite. Acepta los términos y condiciones y el consentimiento expreso para el tratamiento de tus datos personales. Sube los documentos que te pide la plataforma y llena todos los campos necesarios.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, dio a conocer que, además de ampliar el apoyo para mujeres de 25 hasta 48 años, el apoyo económico de 6 mil pesos al año se mantiene para el 2027. También seguirán otros beneficios de la Tarjeta Rosa, como asesoría legal, limpiezas dentales, médico en casa, químicas sanguíneas, pago de gastos funerarios, asistencia vial y en el hogar.

AO