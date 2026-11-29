Un percance automovilístico se registró sobre el bulevar Fidel Velázquez, localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Los hechos se registraron cuando el conductor de una unidad circulaba sobre dicha zona y, al presuntamente manipular el radio, se distrajo.

El hecho se registró la mañana de este domingo 29 de noviembre y, dicha distracción, provocó que el conductor de la tercera edad perdiera el control de su vehículo, impactándose contra un árbol y, finalmente, terminó volcado a la altura de la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

Tras el percance, se dio a visto a los cuerpos de emergencias por medio del número 911 y minutos más tarde, arribaron autoridades y paramédicos, quienes dieron a conocer que el conductor no presentó lesiones de consideración.

Debido a las maniobras que se realizaron en el sitio para llevar a cabo el retiro del vehículo, uno de los carriles fue cerrado temporalmente a la circulación para evitar que se registrara algún otro tipo de percance.