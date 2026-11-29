La presidenta Claudia Sheinbaum defendió lo que ha llamado "economía moral", destacando que al apoyar a las personas que menos tienen, también se apoya en el fortalecimiento de industrias.

Desde el evento de entrega de Viviendas para el Bienestar en Centro, Tabasco, la mandataria destacó el programa social.

"Cuando se apoya a los que menos tienen, a todos les va mejor a todos", indicó.

Sheinbaum expuso que la economía moral, respaldada en la idea de "por el bien de todos, primero los pobres", expuso que 'tiene que ver con ayudar a los que menos tienen'.

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó el crecimiento del 3.3 por ciento anual que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que también es producto de la construcción de obra pública, el aumento del salario mínimo y los Programas para el Bienestar que impulsa la Cuarta Transformación.

Recordó que durante los gobiernos neoliberales se diseñaron créditos impagables en el Infonavit y Fovissste, los cuales fueron reestructurados con la llegada de la Cuarta Transformación en beneficio de 5 millones de familias.