La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México﻿ lanzó la convocatoria de las Becas por Aprovechamiento Académico, Sor Juana Inés de la Cruz 2026, apoyo que da 8,000 pesos a alumnos de nivel básico, y acá te decimos las fechas del registro.

Se trata de una de las becas más esperadas del año en el Edomex, pues tiene el propósito de reconocer la excelencia académica de estudiantes de primaria y secundaria en modalidad escolarizada en instituciones públicas del Sistema Educativo Estatal.

¿Cuándo es el registro de la Beca Aprovechamiento 2026?

El registro comienza el próximo 2 de diciembre 2026 y se realizará en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante. Estas son las fechas para cada grupo de letras:

A, B, C, D, E: 2 de diciembre de 2026.

F, G, H, I, J: 3 de diciembre de 2026.

K, L, M, N, Ñ, O: 4 de diciembre de 2026.

P, Q, R, S, T: 7 de diciembre de 2026.

U, V, W, X, Y, Z: 8 de diciembre de 2026.

La inscripción se hará exclusivamente por internet, en el siguiente enlace: https://secti.edomex.gob.mx/beca-bienestar-educacion-basica y el sistema estará abierto durante las 24 horas durante las fechas señaladas para cada grupo de letras, es decir que comenzará desde el primer minuto del día.

Requisitos del registro de la Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026

Para solicitar el apoyo de 8,000 pesos que se distribuirá hasta en 10 pagos, los solicitantes deben asegurarse que sus hijos cumplan con los siguientes requisitos de las Becas por Aprovechamiento Académico Edomex 2026:

Estar inscrito en una escuela pública del Edomex en el ciclo escolar 2026-2027.

Ser alumno de segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto grado de primaria, o primero, segundo o tercer grado de secundaria.

Contar con un promedio mínimo de 9.0, en escala de 0 a 10, obtenido durante el ciclo escolar 2025-2026

Residir en el Estado de México.

Acta de nacimiento de la persona solicitante.

Constancia de estudios en la que se indique: el nombre y la CURP de la persona estudiante; que está inscrita en educación básica del Subsistema Educativo Estatal o Federalizado; el promedio mínimo de 9.0, en escala de O a 10, correspondiente al ciclo escolar inmediato anterior (2025-2026); y la condición de estudiante regular.

Comprobante de domicilio del Estado de México, consistente en recibo de agua, predial, luz o teléfono fijo, vigente en el año de emisión de la presente convocatoria.

Manifestación electrónica de Carta Bajo Protesta de Decir Verdad, mediante la cual declare si recibe alguna beca o apoyo económico o en especie otorgado por una institución pública estatal o municipal, o por una institución privada, indicando, en su caso, la denominación del programa o institución otorgante, el tipo de apoyo y su período de vigencia.

Los documentos antes mencionados deben cargarse al sistema para integrar el expediente electrónico en un plazo de dos días naturales una vez que se haya realizado el registro y se haya obtenido el número de folio.

Para consultar la convocatoria completa de la Beca por Aprovechamiento Académico, Sor Juana Inés de la Cruz 2026, da clic aquí. Ahí podrás conocer todas las bases del programa que busca apoyar a los estudiantes de primaria y secundaria.