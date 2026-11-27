Este viernes, 27 de noviembre de 2026, fue hallado el cuerpo de un hombre en una cisterna en un edificio de departamentos en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes del equipo de N+FORO, se trata de un elemento de seguridad privada, cuyo cuerpo fue hallado en la cisterna del inmueble ubicado en el cruce de las calles Tejocotes y San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, en dicha alcaldía.

Testigos refieren que el relevo de la víctima, que le tocaba entrar en turno, llegó al inmueble, pero no lo encontró, luego lo ubicó en la parte trasera del edificio, dentro de la cisterna.

Paramédicos llegaron hasta el lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre de 25 años de edad, por posible sumersión. Cabe destacar que como parte de sus actividades, realizaba una revisión del nivel de agua de la cisterna de manera recurrente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX resguardaron la zona, luego llegaron peritos de la Fiscalía capitalina. Por lo anterior, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien realizará las diligencias correspondientes.

Con información de N+

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