Este 2026, México rompió récord en la producción de árboles de Navidad, 200 mil ejemplares están disponibles a la venta en más de 700 plantaciones. Sin embargo, crece la preocupación de productores por el robo en plantíos del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

"En los últimos años hemos visto que este incremento en la producción de arbolitos de Navidad ha reducido las importaciones, existe una oferta de 200 mil arbolitos en el país. En el país se consumen alrededor de 600 mil árboles al año, en época decembrina", indicó Rodrigo Bautista Tejeda, gerente de Plantaciones Forestales Comerciales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Las principales entidades productoras de árboles de Navidad en el país son Estado de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.

En el sur de la capital, productores de árboles de Navidad del Ajusco están listos para la venta, que inició el pasado 19 de noviembre. Son dos variedades las más vendidas: Vikingo y Oyamel.

"El tipo Vikingo es de hoja cilíndrica y muchos le llaman como mechudito, sus hojas son muy suaves, pero demasiadas, y el oyamel", explicó Gloria Adelina Gómez, productora de árboles de Navidad en el Ajusco.

Productores hacen grandes esfuerzos para adaptar nuevas variedades como el Douglas y ganar mercado.

"Los árboles semilleros tienen alrededor de 30 años y sí fue un trabajo muy difícil poder adaptarlos por las condiciones del clima, lo difícil fue adaptar las semillas para que crezca el arbolito unos 6-7 años", indicó José Luis Sosa, productor de árboles de Navidad en el Ajusco.

Robo de árboles de Navidad en el Ajusco

Roberto Ignacio Camacho migró del cultivo de maguey pulquero al cultivo de árboles de Navidad. Asegura que el Ajusco enfrenta dos grandes problemas en esta época: la falta de difusión y la inseguridad.

"Tenemos aquí lo que es el robo de árboles, que la gente malamente viene y se lleva de las plantaciones y por más que queramos cuidar, son áreas grandes dentro del bosque, no tenemos con qué vigilar todo el tiempo. Un 10,15 por ciento, a mí el año pasado me robaron unos 40-50 árboles”, indicó Roberto Ignacio Camacho, productor de árboles de Navidad en el Ajusco.

“No son de aquí. Vienen con camionetas y no se puede uno enfrentar con ellos", aseguró Roberto.

"Necesitamos seguridad, rondines por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional, que nos echen la mano para estar rondando los terrenos, ya que como son muchas plantaciones nosotros tenemos que hacer rondines vecinales. Los robos ahorita se dan en la madrugada, en la noche, de árboles adultos", indicó José Luis Sosa, productor de árboles de Navidad en el Ajusco.

La inseguridad en los alrededores del Ajusco también afecta la llegada de compradores.

“Esperemos que este año nos vaya mejor a comparación del año pasado que estuvo baja, se nos bajó un 30-40 por ciento el año pasado, falta difusión. El Ajusco tiene un poco de mala fama, pero no es gente de aquí, vienen de lejos a hacer maldades", puntualizó Roberto Ignacio Camacho, productor de árboles de Navidad en el Ajusco.

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