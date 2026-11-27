Un robo con violencia se registró en las puertas de la Parroquia Santa Vicenta María López y Vicuña, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos con el rostro cubierto se acercaron a un joven de 29 años y lo obligaron a descender de su vehículo a punta de pistola. Además, lo golpearon en la cabeza con el arma. Presuntamente, los delincuentes lo esperaron hasta que llegó al templo para cometer el atraco.

“Nos reportan un lesionado por arma de fuego en cráneo y, a nuestro arribo, encontramos a un masculino efectivamente con una lesión en cráneo, pero es por un cachazo, por contundente”, dijo Cinthia Quezada, paramédico de la Cruz Verde.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, la víctima no proporcionó detalles específicos sobre los responsables ni manifestó su intención de dar seguimiento legal al caso.

Cabe señalar que, de acuerdo con los reportes, los robos son frecuentes en la colonia Lázaro Cárdenas.