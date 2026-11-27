Un fuerte incendio en una fábrica de colchones ocasionó la intensa movilización de servicios de emergencia la mañana de hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia El Chamizal, colindante con la colonia Guadalupe Victoria.

Al sitio se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes intentaron ingresar por diversas azoteas, para poder lanzar los chorros de agua y controlar el fuego que seguía fuera de control luego de las 7:30 horas de hoy viernes.

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¿Qué pasó en Ecatepec hoy?

El fuego comenzó este 27 de noviembre en la fábrica de colchones ubicada al cruce de las calles Gobernador Carlos Tejeda y Gustavo Baz.

El incendio generó llamas muy grandes, lo que dificultó el avance de los bomberos debido a la peligrosidad.

El personal intentó combatir el fuego desde varios frentes para evitar la propagación a los departamentos y casas aledañas. Incluso abrieron boquetes en las paredes para poder lanzar el agua al interior.

Y es que en la fábrica comenzaron a arder materiales inflamables, como telas, borra, fomi y diversas sustancias.

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Evacuación en la zona

Al sitio también se trasladaron elementos de las policías municipal y estatal, quienes comenzaron la evacuación de las personas para evitar mayores riesgos, ya que temían afectación en paredes y columnas.

Hasta el momento no se han reportado lesionados o intoxicados por estos hechos, que causaron gran alarma en el punto.

Los agentes incluso ingresaron a los domicilios aledaños a la fábrica para solicitar ayuda a los vecinos y poder arrojar agua desde los techos.

Ante el incendio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona oriente informó en redes sociales que se activaron de manera inmediata protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria, para brindar atención a pacientes que pudieran llegar a las instalaciones.

SPB