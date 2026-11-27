¡Prepárate! Este viernes será de caos vial por varias marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), que cada vez son más frecuentes en la capital del país. Te decimos a qué hora inicia y cuál es la ruta de la marcha que va hacia el Eje Central y Madero.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de integrantes del Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quienes exigen mayor presupuesto para el Instituto, el cese de la corrupción, la asignación de médicos en todos los planteles y el pago completo de los vales de fin de año.

Asimismo, solicitan información sobre el ejercicio presupuestal 2026, un mayor presupuesto para 2027, capacitación, mantenimiento de las instalaciones, la construcción de los planteles de reciente creación y el rechazo a la proporcionalidad minoritaria de plazas con el sindicato.

Hora y ruta de marcha hacia el Eje Central

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes del Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrarán a las 10:00 horas en la Junta local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en avenida Dr. Río de la Loza No. 68, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro, en la misma alcaldía.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Además, toma en consideración que se esperan 12 concentraciones, una rodada motociclista, una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Con información de N+

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