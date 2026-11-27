Integrantes de un colectivo en Chiapas realizan esfuerzos para alejar a los menores de las drogas y el alcohol que, además, los hace propicios a ser reclutados por el crimen organizado.

Hace seis años, Geovanni Najera Guzmán, de 33 años, fundó el colectivo ‘Semillero 259’ para alejar a los niños, niñas y jóvenes del consumo de drogas, alcohol y evitar que sean reclutados por los grupos criminales en colonias y barrios de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, donde se registran constantes hechos de violencia.

Al respecto, Geovanni Najera indicó: “Tratamos de rescatar y que se vean puntos más alegres en la sociedad, creando espacios de esparcimiento para que ellos puedan tener lugares donde poder distraerse”.

Ante la falta de lugares recreativos, culturales y sociales, y apoyado por su familia, Geovanni convirtió su casa en la colonia Prudencio Moscoso en un espacio comunitario para impartir clases de pintura, música, baile y agroecología.

“Para que las infancias y las adolescencias conozcan otras cosas: cómo distraerse, cómo vivir la vida mediante el arte, mediante las actividades porque actualmente, pues en el espacio se vive mucha violencia, se vive mucho alcoholismo y drogadicción”, indicó.

Adolescentes que asisten al Semillero 259 dicen que varios compañeros de escuela reciben invitaciones de los criminales para unirse a sus filas.

Por su parte, Omar Najera, integrante del colectivo Semillero 259, señaló: “Hay muchos amigos que nos dicen que está muy bien lo que hacemos porque hay muchos jóvenes, niños, que se están metiendo en la delincuencia, drogadicciones, adicciones y se están yendo en caminos equivocados”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colectivos en Chiapas Intentan Alejar a Menores de las Adicciones y del Crimen

Los menores de edad que participan en el colectivo realizan jornadas de rescate de áreas verdes, parques y proyectos autosustentables.

“Acá tenemos zanahorias, betabeles, allá tenemos acelgas, tomates. Aquí removimos un poco las tierras, acabamos de sacar algunas cosechas que teníamos”, explicó Omar Najera.

También realizan cortometrajes donde narran la situación que sufren con padres violentos, alcohólicos y adictos a las drogas, y evocan la forma en que son acosados por los criminales que buscan reclutarlos para la distribución y venta de drogas.

Geovanni dice que también enseñan técnicas de prevención para evitar que los menores caigan en las adicciones como le ocurrió a él, que en su adolescencia consumió drogas y alcohol.

“Cuando yo salía al parque o a las calles encontraba muchas veces a personas que consumen alcohol y drogas, y en algunas ocasiones también me vi involucrado en eso, en esos vicios”.

La organización civil “Melel Xojobal”, que trabaja con niños y adolescentes en San Cristóbal, detectó que los grupos criminales enganchan a los menores no solo para vender y transportar drogas, también para emplearlos como halcones, sicarios y en ocasiones son obligados a participar en enfrentamientos con grupos rivales.

Por último, reveló que más de 2 mil 500 niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de caer en las redes criminales en San Cristóbal de las Casas.

Con información de Fátima Monterrosa y Fernando Guillén.

LECQ