¡Prepárate para otro día de caos vial! Este viernes 27 de noviembre de 2026, varias organizaciones realizarán marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones en diversas calles y avenidas de la capital mexicana.

Entérate aquí cuáles son las zonas exactas de los bloqueos, para que tomes previsiones y así evites cualquier afectación en tus traslados hoy en la CDMX.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre la situación del sistema de transporte público capitalino y de la red carretera del país.

¿Quiénes protestan este viernes en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, a través de su agenda de movilizaciones diaria, alertó sobre una marcha y tres bloqueos, todos en varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX:

Familiares de una víctima de feminicidio: Bloqueo a las 08:00 horas. Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: Marcha a las 10:00 horas. Frente Nacional por las 40 Horas: Bloqueo a las 11:00 horas. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a las 11:00 horas.

Bloqueo en demanda de justicia tras feminicidio

La primera concentración se realizará a las 08:00 horas, cuando familiares de una víctima de feminicidio se trasladen al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en avenida Niños Héroes número 119, en la colonia Doctores.

Los manifestantes exigirán que el tribunal de alzada dé una pronta respuesta al caso del feminicidio de una vendedora de flores de 72 años, ocurrido en marzo de 2021, dentro de su domicilio en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta.

Marcha en zona centro de la CDMX

Por su parte, alrededor de 250 miembros del Sindicado de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se congregarán a las 10:00 horas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, en avenida Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores.

De ahí saldrán en marcha al cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro.

Lo anterior para exigir un mayor presupuesto para el Instituto, el cese de la corrupción, la asignación de médicos en todos los planteles y el pago completo de los vales de fin de año.

Asimismo, solicitarán información sobre el ejercicio presupuestal 2026, un mayor presupuesto para 2027, capacitación, mantenimiento de las instalaciones, la construcción de los planteles de reciente creación y el rechazo a la proporcionalidad minoritaria de plazas con el sindicato.

Bloqueo en el Senado de la República

El tercer bloqueo será a las 11:00 horas también en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el denominado Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en el Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma 135, en la colonia Tabacalera.

Los manifestantes exigirán que la reforma para reducir la jornada laboral en México garantice dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados, ya que su aprobación mantiene reglas sobre horas extras y gradualidad que consideran insuficientes.

Bloqueo de trabajadores de salud

También a las 11:00 horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizará una concentración hoy viernes en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, ubicado en avenida Oaxaca número 58, colonia Roma Norte.

Los trabajadores del sector salud exigirán el derecho a elecciones sindicales, mejores condiciones laborales y atención a las deficiencias hospitalarias.

También demandarán respeto a la democracia interna del sindicato, transparencia, rendición de cuentas, el cese del acoso laboral y certeza jurídica frente a la transición al sistema IMSS-Bienestar.

SPB