Si vas a salir o te diriges a tu trabajo y usas autopista este viernes, en N+ te compartimos los reportes viales, ya que distintas carreteras de México tienen bloqueos, congestionamientos, accidentes o reducción de carriles.

A través de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras comparten actualizaciones del tránsito diariamente. Este viernes pidieron a los automovilistas tener precauciones en los tramos afectados.

¿Qué carreteras tienen bloqueos y cierres hoy 27 de noviembre?

2:42 horas: En la autopista Navojoa-Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 184 y con dirección a Ciudad Obregón, continúa la reducción de carriles debido a la atención de un autobús que presenta una falla mecánica.

Información en desarrollo.

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