Un adulto mayor murió luego de ser atropellado en la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de N+ FORO, el hombre presuntamente intentaba cruzar la vialidad cuando ocurrió el accidente. Tras el incidente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindarle atención médica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la GAM, CDMX Hoy? Adulto Mayor Muere Atropellado

Sin embargo, pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima perdió la vida en el sitio.

Elementos de la Policía de la Ciudad de México resguardaron el área y realizaron labores para mantener controlada la circulación, mientras esperaban la llegada de personal de la Fiscalía capitalina, que llevará a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Vecinos de la zona se acercaron para tratar de reconocer a la víctima, mientras que el sitio sigue acordonado en la calle de Cuitláhuac en el Eje 3 Norte.

El accidente generó complicaciones para los automovilistas que circulan por la zona, particularmente sobre avenida Insurgentes, con repercusiones en dirección a Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios y otros tramos cercanos.

FBPT