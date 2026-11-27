Los comerciantes del mercado Prado Norte, localizado en las Lomas de Chapultepec, intentan reconstruir sus vidas después del incendio que consumió, el viernes pasado, parte de su patrimonio.

Desde el lunes venden a cielo abierto, mientras esperan los apoyos que les permitan levantarse.

Nadia Mendoza y sus papás perdieron todo. “Era el local 72 y 73, de jugos, licuados, tortas y antojitos mexicanos. Todo lo de nosotros se perdió, somos la parte afectada de en medio”.

Para comprar insumos pidieron préstamos y con la ayuda de algunos vecinos ahora venden en una pequeña mesa que les donaron.

“Hay cosas heredadas, prestadas, cosas donadas, porque vecinos, amigos, nos han estado dando donaciones. Era nuestra segunda casa, yo crecí aquí, aquí me eduqué, mis papás con esto mantenían colegiaturas, para zapatos, para uniformes. Nosotros cinco hermanos. Aparte, regalábamos para gatitos porque ayudábamos a asociaciones de animales”.

Eran las dos de la tarde y solo había vendido 200 pesos. Su padre, Gerardo Mendoza, está preocupado porque para el trámite para recibir un apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, le piden sus documentos originales, pero todo se quemó.

“Mi INE se quedó en el local, no me lo estaban aceptando, ya parece que di una copia, parece que ya pasó”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Fuerte Incendio en Mercado Prado Norte, Alcaldía Miguel Hidalgo

No era un día cualquiera. Tampoco era un día para hacer cuentas de ganancias.

Los 123 locatarios, entre ellos Ariel Espinosa, intentan hacer algo que parece sencillo, pero en realidad exige una enorme fuerza: volver abrir.

“Hemos tenido un apoyo de los clientes increíble, no me imaginé el apoyo de los clientes”.

Pero además han recibido el apoyo de locatarios de otros mercados, señala Miguel Ángel Caballero, dueño de uno de los locales del mercado. “Vino Tepito, vino Xochimilco y no me acuerdo qué otro mercado”.

Donde antes estaban sus locales ahora hay puestos improvisados, cada uno, con su mercancía, cada uno con su historia.

Personal de la Sedeco y del Fondo para el Desarrollo Social atendieron a los locatarios, a quienes les entregarán en próximos días 25 mil pesos como apoyo.

La alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que abrirán los baños del mercado y, en unos días, esperan que los locatarios puedan regresar a una parte del mercado.

César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo: "Ellos puedan ocupar el inmueble de manera provisional como romería, pero nuestro compromiso es que antes del 10 de diciembre ya estén nuestros compañeros locatarios al interior del inmueble”.

Mientras llegan las respuestas, los comerciantes siguen ahí. Dicen que la forma en que se les puede apoyar es que les sigan comprando.

Eran las 4 de la tarde, Nadia y su familia permanecían sentados al frente de su negocio. Hoy, dicen, comerán los sándwiches que les quedaron. Mañana esperan vender todo.

Con información de Guadalupe Madrigal

ICM