Frustrado porque las conversaciones de paz simplemente siguen estancadas, el presidente Volodimir Zelenski reprochó a Donald Trump no presionar a Vladimir Putin lo suficiente y concentrarse en Medio Oriente.

En una entrevista con la BBC, el presidente ucraniano también criticó que Trump se refiriera a Putin como su amigo durante la APEC en China, ya que es como tener una amistad con Adolfo Hitler.

Zelenski manifestó su inquietud por los retrasos por parte de Estados Unidos en la entrega de misiles antibalísticos para Ucrania, que afirma están costando vidas.

Calificó de "raro" que el presidente estadounidense publicara una foto suya abrazando a Putin y refiriéndose a él como su amigo.

"Por supuesto, es decisión del presidente de Estados Unidos, pero es raro", porque es como decir que uno era amigo de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial", dijo Zelenski.