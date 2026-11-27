Volodimir Zelenski Reprocha a Trump No Presionar a Putin y Llamarlo Amigo
El presidente ucraniano señaló que la formalidad que tiene el mandatario estadounidense con su homólogo ruso es como si alguien llamara amigo a Hitler
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El presidente ucraniano señaló que la formalidad que tiene el mandatario estadounidense con su homólogo ruso es como si alguien llamara amigo a Hitler
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Frustrado porque las conversaciones de paz simplemente siguen estancadas, el presidente Volodimir Zelenski reprochó a Donald Trump no presionar a Vladimir Putin lo suficiente y concentrarse en Medio Oriente.
En una entrevista con la BBC, el presidente ucraniano también criticó que Trump se refiriera a Putin como su amigo durante la APEC en China, ya que es como tener una amistad con Adolfo Hitler.
Zelenski manifestó su inquietud por los retrasos por parte de Estados Unidos en la entrega de misiles antibalísticos para Ucrania, que afirma están costando vidas.
Calificó de "raro" que el presidente estadounidense publicara una foto suya abrazando a Putin y refiriéndose a él como su amigo.
"Por supuesto, es decisión del presidente de Estados Unidos, pero es raro", porque es como decir que uno era amigo de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial", dijo Zelenski.
La relación de Trump con Zelenski ha sido tensa desde hace tiempo, y su ruptura pública más recordada se produjo en febrero de 2025, cuando el presidente estadounidense lo reprendió en el Despacho Oval.
Más recientemente, ambos han chocado después de que Trump culpara a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los elevados costos de la energía y amenazara con suspender el apoyo de inteligencia, mientras que Zelenski ha dicho que la postura de Trump alienta a Rusia a continuar sus ataques contra Ucrania.
Este jueves, Trump publicó en su plataforma Truth Social que, durante su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa y que un acuerdo de paz con Ucrania es una posibilidad real.
Las declaraciones de Zelenski se produjeron una semana después de que Trump recibiera a Putin como un "amigo". Días después, Trump publicó una foto de ambos estrechándose la mano y la tituló 'Mi Amigo'.
Asimismo, Zelenski señaló que no está claro si los negociadores europeos participarán en las conversaciones, a pesar de lo anunciado por los enviados estadounidenses.
Los ataques rusos en Ucrania son cada vez más frecuentes y letales. Por ello, Zelenski hizo un llamamiento a contar con "aliados realmente útiles, capaces de presionar a Rusia" para lograr resultados.
Además, instó a Estados Unidos a honrar su reputación como una país fuerte, dotado de "poder y respeto".
ICM