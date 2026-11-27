El gobierno federal informó que buscará abordar con autoridades de Estados Unidos las condiciones de operación de la plataforma de la empresa aeroespacial SpaceX en Bronswille, Texas, en la frontera con Tamaulipas. Incluso abrió la posibilidad de pedir que sea reubicada.

Desde el año pasado, los lanzamientos de cohetes propiedad de Elon Musk han encendido las alertas en ambos lados de la frontera por las consecuencias ambientales, sobre todo en el mar.

Desde hace años, el centro de Brownsville mantiene una iniciativa de murales callejeros.

En varios se hace referencia a los cohetes espaciales que surcan los cielos de la zona desde 2023.

Algunos han sido financiados por la Fundación Elon Musk, para compensar el impacto de su empresa SpaceX, ubicada en Boca Chica, en el condado de Cameron que comparte con Brownsville.

Aunque muchos son obra de admiradores de Musk, otros murales han sido intervenidos por sus detractores.

Desde septiembre de 2014 la empresa SpaceX comenzó su instalación en la zona de Boca Chica en Texas. Los habitantes de la zona han visto cómo desde entonces se ha modificado la actividad económica y la vida cotidiana.

Como lo refiere Valeria Caballero del colectivo South Texas Environmental Justice Network:

“Está haciendo que nuestras rentas estén más caro, está agrietando nuestras casas y pues realmente sí está transformando el futuro de Brownsville, pero no para lo mejor porque pues nos está contaminando el ambiente”

Diego trabaja en SPI Helicopters en la Isla del Padre. Es la empresa que más cerca puede llegar por aire a la base espacial de SpaceX, lo que les ha traído clientes de todo el mundo.

Aunque no todo es positivo en la región.

Los habitantes han visto contaminación para áreas naturales vecinas de Boca Chica y para las especies que habitan en el Golfo de México.

“Sí, hemos visto que la mayoría de los cohetes que han lanzado ha explotado el propulsor, entonces esto ha dañado mucho la vida marina”, aseguró Valeria Caballero.

Del otro lado de la frontera está Playa Bagdad, Matamoros, el sitio más cercano a la estación de despegue de SpaceX. Este pueblo de pescadores comenzó a ver cambios radicales con el despegue continuo de cohetes espaciales.

Jorge Miranda, pescador de Playa Bagdad, aseguró:

“Las ondas expansivas que hacen el agua, haga de cuenta que hacen que el pescado se espante o se ahuyente y ya no come”.

En esa misma comunidad se han reportado fuertes vibraciones en una escuela.

“Al menos mi casa vibra. Mis ventanas vibran. Sí, yo tengo que salirme”, explicó Marisol del Ángel, habitante Playa Bagdad.

El pasado 13 de noviembre, un cohete super heavy de los más grandes que vuela SpaceX no logró regresar a la base y fue explotado en el golfo de México. Al día siguiente comenzó a llegar basura espacial y fauna muerta a la orilla de la playa.

Santiago Hernández miembro de Conibio Global en Matamoros, Tamaulipas comentó al respecto:

“Aquí tenemos un material de SpaceX, que se lo dice aquí claramente, SpaceX. Estos también son otros residuos del recubrimiento de parte del propulsor, que es lo que hemos encontrado aquí en Playa Bagdad. Lamentablemente pues es un daño que provoca lo al ecosistema que tenemos, ya sea peces que lo pueden ingerir, tortugas, aves también”.

La empresa de Elon Musk respondió en un comunicado que la basura en Playa Bagdad no era de ellos. A pesar de que existen etiquetas con los logos de SpaceX entre los restos encontrados.

Imágenes captadas en marzo pasado por un dron submarino de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dejan ver parte de estructuras de acero de los cohetes lanzados por SpaceX y que se acumulan en el fondo marino.

“Confirmamos que no solamente hay kilos en lo que viene siendo la orilla, sino tenemos ya toneladas de basura espacial sumergida en territorio mexicano”, indicó Elías Ibarra, presidente de Conibio Global.

Actualmente SpaceX, la empresa del hombre más rico del mundo, tiene autorizados 25 despegues al año de la base en Boca Chica, Texas, pero hay una petición para que les permitan lanzar 456 cohetes anuales, algo que analiza la FAA y de la que hay una consulta pública en línea.

“Se aprovecha y está difícil de alzar la voz y hacer que nos escuche nuestro gobierno”, precisó Valeria Caballero.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

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