Dulce Guadalupe, la menor de 14 años que permanecía hospitalizada tras una presunta agresión en una secundaria de Zacatecas, falleció este jueves 26 de noviembre.

La adolescente se encontraba en estado de coma y conectada a soporte médico en el Hospital General de Zacatecas, después de ser supuestamente agredida en la Secundaria Federal 4.

De acuerdo con familiares, Dulce quedó en estado crítico luego de sufrir un golpe durante una agresión ocurrida mientras jugaba futbol dentro de la escuela. Su familia relata que todo comenzó por un altercado entre los equipos.

Sin embargo, esto continúa siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas y al momento, la Secretaría de Educación no ha señalado responsabilidades y aseguró que esperarán los resultados del dictamen.

Mientras tanto la familia de Dulce exige justicia para la menor y piden investigar a la alumna presuntamente involucrada y al personal de la escuela.

“Esas niñas tienen que pagar por lo que hicieron. No se puede quedar así, que los de la institución quieran decir que fue un accidente, no, que no se la saquen con eso”, expresó María Guadalupe, madre de la menor.