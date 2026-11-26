Una bebé nació en la vía pública en el municipio de Tuxpan, en la zona norte del estado de Veracruz. Ante la falta de ambulancias la mamá y el recién nacido fueron trasladados en una camioneta particular.

Los hechos ocurrieron esta tarde en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia Las Joyas. De acuerdo con la información obtenida la mujer embarazada caminaba sobre la vía pública y comenzó con labores de parto dando a luz sobre la banqueta.

Vecinos argumentaron que solicitaron el apoyo al 911 para que una ambulancia arribara para hacer el traslado, sin embargo no hubo respuesta.

Al final personal del Instituto Nacional de la Mujer a bordo de una camioneta particular trasladaron al bebé y a su mamá a la clínica del ISSSTE para que fueran valorados.