Un aparatoso choque múltiple entre una camioneta, un automóvil de alta gama y dos tractocamiones se reportó sobre la autopista Esperanza-Ciudad Mendoza en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrido a la altura de las Cumbres de Maltrata se originó por la densa niebla que inunda dicho tramo carretero entre la entidad poblana y Veracruz.

Una de las unidades de carga involucrada transportaba borregos, por lo que sujetos en otras camionetas aprovecharon el cierre total de circulación para cometer actos de rapiña en lo que es atendido el siniestro.

Sujetos cometieron actos de rapiña tras el accidente. Foto: Facebook Universo Informativo

El accidente de la autopista Esperanza-Ciudad Mendoza, donde estuvieron involucrados los cuatro vehículos ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Al respecto, la Guardia Nacional división Carreteras indicó que ya se dirigían unidades desde su estación en Orizaba para verificar la situación, mientras que cuerpos de emergencias atienden a los afectados.

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