Fue detenido Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos” y jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas "El Meño", ligado al Cártel de Sinaloa, y colaborador de confianza de "Mayito flaco".

El operativo efectuado en Tamazula, Durango, fue encabezado por elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que capturaron también a tres personas más identificadas como Marco Antonio "N", alias “Melo”, Javier "N", y un menor de edad.

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Al respecto, el Gabinete de Seguridad emitió esta trarde un comunicado en el que destacó que esta acción se llevó a cabo en el poblado Cupia, cuando realizaron recorridos terrestres.

Gabinete de Seguridad

Según las autoridades federales, se detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico.

"Trataron de huir hacia una zona de maleza, sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante, entre ellas a un menor de edad", explicó el Gabinete de Seguridad de México.

Se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y seis chalecos balísticos.

Estas aprehensiones se suman al arresto de hace unos días de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y a otros dos líderes de su organización de narcotráfico en el estado de Sinaloa.

Durante más de 20 años, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Meza Flores y su organización criminal contrabandearon grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos.

Fue considerado uno de los líderes del cartel de los Beltrán Leyva, anteriormente rival del cartel de Sinaloa. Después de que el fundador del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fuera puesto bajo custodia estadounidense en 2024, comenzaron las luchas internas entre dos facciones por el control del cártel, Los Chapitos y Los Mayos.

Estos arrestos son los últimos de una serie de capturas y asesinatos de presuntos narcotraficantes de alto perfil por parte de México, ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con acciones militares unilaterales dentro del país.

HVI