La primera tormenta invernal de la temporada podría provocar la caída de nieve o aguanieve en algunas zonas de la Ciudad de México durante el fin de semana, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A través de un aviso especial, la dependencia señaló que del viernes 27 al domingo 29 de noviembre se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados superiores a los 70 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La posibilidad de que se registre nieve o aguanieve se concentra en las partes altas del sur y poniente de la capital, principalmente durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Sin embargo, la SGIRPC aclaró que no se pronostica la caída de nieve en la zona urbana de la Ciudad de México.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de entre 8 y 13 grados Celsius, mientras que las mínimas podrían oscilar entre -2 y 6 grados, dependiendo de la zona de la capital.

Para el sábado también se pronostican lluvias fuertes en la CDMX, debido al desplazamiento de la tormenta invernal, que ocasionará precipitaciones de mayor intensidad en otras entidades del centro y sur del país.

Ante las condiciones previstas para este fin de semana, la dependencia pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes y protegerse de las bajas temperaturas y las lluvias.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran abrigarse bien, cubrirse la nariz y la boca, evitar cambios bruscos de temperatura y no utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación.

También pidió resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie. En caso de lluvia, se recomienda no cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua y retirar la basura de las coladeras, tanto del interior como del exterior de las viviendas, para evitar inundaciones.

Exhortó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones al conducir ante la presencia de lluvia, viento y posibles reducciones de visibilidad.