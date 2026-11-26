¡Prepara la bufanda, los guantes y el gorro! La Ciudad de México (CDMX) enfrentará un clima severo con temperaturas bajo cero, así como posibles heladas y caída de nieve o aguanieve en zonas altas debido a la primera tormenta invernal de la temporada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por cambios en las condiciones meteorológicas en la capital mexicana, pues previó lluvias de fuertes a muy fuertes, descenso en la temperatura y viento con rachas fuertes.

Y es que según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios días hará frío extremo en la capital mexicana. Entérate aquí cuándo.

Aviso especial de Protección Civil

El aviso especial de la SGIRPC abarca del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

“Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, persistentes, desde la mañana del viernes hasta el sábado; se esperan acumulados superiores a 70 mm, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves”, alertó.

De igual manera, dijo que podría presentarse aguanieve o nieve en la noche del viernes y la mañana del sábado en zonas altas del sur y poniente de la CDMX.

En ese sentido, aclaró que no se prevé nieve en la zona urbana, sino en cumbres sobre los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), como el Ajusco, la sierra de Chichinautzin y el volcán extinto El Pelado en Tlalpan.

La cobertura nevada podría prolongarse hasta el domingo, expuso.

Sobre las temperaturas, la dependencia previó que el termómetro marque mínimas de -2 a 6 grados, y máximas de 8 a 13 grados el viernes y sábado. El domingo se despejará, pero habrá heladas al amanecer en zonas altas.

Avance de la tormenta invernal el viernes 27 de noviembre en CDMX. Foto: SMN

Efectos de la primera tormenta invernal

De acuerdo con el SMN, el viernes la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, ocasionando un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas por arriba de 2 mil 800 msnm del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).

El sábado, el fenómeno meteorológico originará probabilidad de lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca; lluvias intensas en Puebla; muy fuertes en el Estado de México y Morelos; fuertes en Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; chubascos en Querétaro e Hidalgo; así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Guanajuato.

Asimismo, mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

Temperaturas bajo cero

El organismo previó heladas y temperaturas de hasta cero grados en la Ciudad de México la madrugada del sábado, domingo y lunes, pero de hasta -10 en otras entidades, este el pronóstico por día:

Sábado 28 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 29 de noviembre

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 30 de noviembre:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

SPB