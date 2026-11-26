La primera tormenta invernal 2026 de la temporada ingresará este jueves por el occidente de México y provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en distintas regiones del país. El fenómeno se desplazará durante el viernes y sábado, antes de debilitarse el domingo.

Este jueves, las precipitaciones más intensas se esperan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Además, durante la noche podría nevar en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el viernes, la tormenta avanzará sobre el occidente del territorio nacional. Se pronostican lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México. También habrá un marcado descenso de temperatura en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Durante el sábado, las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en nueve estado de México.

Ese día también se esperan lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, intensas en Puebla y muy fuertes en Estado de México y Morelos.

Mientras que el domingo la tormenta invernal se debilitará hasta convertirse en una vaguada en altura sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al país. La probabilidad de lluvias disminuirá en la mayor parte de México, aunque persistirán las precipitaciones en el sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Clima para el viernes 27 de noviembre

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche hacia zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Clima para el sábado 28 de noviembre

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz