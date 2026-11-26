Una persecución policiaca se registró en Mexicali luego de que presuntamente sujetos armados dispararan contra agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) cuando intentaron marcarles el alto. El operativo concluyó con dos personas detenidas y una más prófuga.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este jueves 26 de noviembre, cuando los tripulantes de una camioneta blanca emprendieron la huida, lo que movilizó a distintas corporaciones policiacas.

Durante el seguimiento, los agentes dispararon contra los neumáticos del vehículo hasta conseguir detener su marcha sobre la calle Granada, en las inmediaciones del bulevar Terán Terán, donde quedó asegurada la unidad.

Dos personas fueron detenidas, mientras que una tercera logró escapar, por lo que las autoridades mantuvieron un operativo de búsqueda en la zona.

De manera preliminar, trascendió que uno de los detenidos podría ser hijo de un objetivo prioritario que fue capturado el mes pasado en un restaurante de Mexicali.

Información Kitzia Flores

APG