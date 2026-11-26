El bulevar Tercer Ayuntamiento, en Tijuana, tendrá cierres temporales en ambos sentidos debido a trabajos de reconstrucción de infraestructura pluvial, por lo que autoridades municipales habilitarán una ruta alterna para residentes y automovilistas.

La restricción se aplicará del jueves 26 al sábado 28 de noviembre, en un horario de 07:00 a 17:00 horas, a la altura del acceso principal al fraccionamiento Los Valles (Ke Casas).

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTU), las obras estarán concentradas en el tramo comprendido entre la avenida García y la calle Valle del Real.

Durante los trabajos, el acceso y salida del fraccionamiento Los Valles se realizarán por la avenida Palma Real, que funcionará como ruta alterna temporal.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, respetar los señalamientos viales y utilizar las vías alternas para evitar contratiempos.

APG