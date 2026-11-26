Una mujer de la tercera edad perdió la vida durante la madrugada de este jueves, luego de que la camioneta que conducía terminara dentro de un canal de aguas negras, sobre la avenida Nevado de Toluca, frente al sector Las Américas, en el municipio de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora presuntamente se confundió de vialidad y terminó precipitándose al canal, donde la camioneta quedó volcada. Vecinos del sector dieron aviso al 911.

Al rescatar a la mujer de la unidad, elementos de emergencias confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal del Servicio Médico Forense y elementos de la Fiscalía General de Justicia realizaron las diligencias correspondientes.