Accidente en Iztapalapa Hoy: Trabajador Muere Electrocutado tras Caer de un Andamio
Realizaba labores de pintura en un edificio de Santa Martha Acatitla
Realizaba labores de pintura en un edificio de Santa Martha Acatitla
Un hombre sufrió un accidente mientras realizaba trabajos de pintura en un edificio de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde murió electrocutado.
De acuerdo con los reportes de N+ Foro, el trabajador utilizaba un rodillo metálico para pintar la estructura del inmueble. Durante las labores, la herramienta tocó un cable con corriente eléctrica, lo que provocó que recibiera una descarga y cayera desde varios metros de altura.
El incidente se registró en la calle José de la Luz Blanco, en la colonia Santa Martha Acatitla, donde el hombre realizaba trabajos de pintura en la parte elevada de un edificio.
Información en desarrollo.
FBPT