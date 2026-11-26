Un accidente registrado en el viaducto Reynosa dejó como saldo tres personas sin vida y dos más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales viajaban a bordo de un automóvil compacto de color rojo, mientras que las personas lesionadas se trasladaban en una camioneta verde.

Al lugar acudieron paramédicos de distintas corporaciones de emergencia, así como autoridades estatales y federales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron atención a los afectados.

Debido a la magnitud del percance, la vialidad permaneció cerrada a la circulación, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular.

Serán las autoridades de la Guardia Nacional las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron este accidente fatal.