Un padre de familia de 66 años y su hijo de 13 años fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; Se trata de J. Carmen Ramírez Téllez y Fernando Ramírez Ramírez, quienes salieron de su domicilio en la junta auxiliar de San Juan Raboso para realizar una compra en una tienda, pero no regresaron.

La incertidumbre y preocupación entre sus familiares aumenta con el paso de los días, debido a que el hombre de la tercera edad presenta secuelas de una isquemia cerebral y utiliza silla de ruedas para desplazarse.

J. Carmen mide 1.54 metros de altura, es de complexión delgada, tez clara y cabello canoso; tiene una frente amplia, ojos chicos color café claro y labios delgados.

Mientras que su hijo Fernando Rámirez Rámirez mide aproximadamente 1.45 metros de altura, es de complexión media, tez clara, cabello corto lacio y castaño claro; su cara es redonda, tiene frente amplia, ojos grandes color café claro y sus labios son gruesos.

Como señas particulares, el niño cuenta con tres lunares en forma triangular en la espalda, mientras que el adulto mayor no tiene con el dedo pulgar del pie derecho y cuenta únicamente con dos dientes superiores frontales.

La familia presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por lo que se abrió la carpeta de investigación FGE/EAT/FEIDDFPDCP/IZUCARMAT-I/0000510/2026.

Asimismo, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlos. Cualquier información que contribuya a dar con su paradero puede proporcionarse de manera confidencial a los siguientes números:

221 283 8142

222 214 6402

222 214 6405

A cuatro días de su desaparición, familiares continúan sin noticias sobre el paradero por lo que piden que se comparta esta información y que las autoridades actúen de forma rápida.

Con información de N+

MCS