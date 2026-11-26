Un automóvil color rojo protagonizó un accidente cuando circulaba sobre el Boulevard Norte sobre el viaducto del crucero de la CAPU con dirección al Mercado Hidalgo de la ciudad de Puebla.

La unidad quedó atravesada en la vialidad tras una volcadura por lo que el paso vehicular quedó totalmente cerrado. Cabe destacar que aparentemente una unidad de Transporte Público también estaría involucrada.

Cuerpos de emergencias fueron notificados sobre los hechos por lo que se movilizaron al sitio para atender a los afectados; hasta el momento no se reportan lesionados de gravedad,

Es importante saber que no hay paso sobre el Boulevard Norte con dirección al Boulevard Héroes del 5 de Mayo a la altura del puente de la CAPU, sin embargo, como vía alterna pueden tomar el Boulevard Carmen Serdán y dar vuelta en la 27 Norte para reincorporarse rumbo al Mercado Hidalgo.

Peritos especialistas deberán realizar las investigaciones para determinar responsabilidades, asimismo, elementos de Protección Civil llevan a cabo las acciones de mitigación de riesgos mientras la unidad siniestrada es retirada con apoyo de una grúa.

Cuerpo de emergencias atienden accidente en la ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

Se recomienda evitar la zona derivado a que hay tráfico intenso ya que es una zona concurrida por el transporte público.

En otro hecho vial, un choque múltiple sorprendió a automovilistas sobre el Periférico Ecológico, a la altura del puente de la 11 Sur, con dirección a La Recta a Cholula.

La carambola involucró aproximadamente tres unidades y dejó daños visibles en la parte frontal de uno de los automóviles. Tras el percance, los vehículos permanecieron detenidos sobre el carril de extrema derecha, mientras otros conductores avanzaban con precaución.

La circulación presentó complicaciones en este tramo; al lugar también arribaron elementos de Proximidad Vial para abanderar la zona y agilizar la circulación, así como representantes de las aseguradoras, quienes buscaron llegar a un acuerdo entre los conductores involucrados.

Con información de N+

MCS