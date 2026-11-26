Se registró un aparatoso choque entre una camioneta y una unidad de transporte público de la Ruta 72 en la colonia El Carmen, cerca del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

El choque ocurrió la tarde de este miércoles 25 de noviembre de 2026 en el cruce de las calles 4 Sur y la 27 Oriente, donde colisionaron una unidad de la ruta 72 y un vehículo particular.

Los primeros reportes indican que los pasajeros de la combi de transporte público quedaron atrapados en su interior, por lo que se uso herramienta especializada para poder liberarlos.

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De acuerdo con Protección Civil Municipal de la capital poblana, por este accidente 15 personas resultaron lesionadas, mismas que tras ser valoradas no requirieron traslado hospitalario.

Al lugar de los hechos también llegaron elementos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil Estatal, quienes se encargaron de retirar las unidades siniestradas.

Con información de N+

GMAZ