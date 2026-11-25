Un accidente vial entre una camioneta negra y un camión de carga de una empresa repartidora de agua provocó el derribo de dos postes de electricidad sobre la avenida Tecnológico, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, ambas unidades circulaban por la avenida y, al llegar al cruce con la calle Simona Barba, la camioneta le cerró el paso al camión.

Ante la maniobra, el conductor de la unidad de carga intentó esquivarla, pero terminó impactando contra dos postes de electricidad, que fueron derribados a consecuencia del choque.

El accidente dejó cables de alta tensión sobre la avenida Tecnológico, en ambos sentidos, lo que generó afectaciones a la circulación.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron maniobras para retirar los cables de la vialidad. También arribó personal de la Coordinación General de Seguridad Vial para agilizar el tráfico y elaborar el peritaje correspondiente.

En el sitio permanecen tres unidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos trabajadores realizan labores para solucionar los daños en la infraestructura eléctrica.

Por su parte, el conductor de la camioneta quedó detenido mientras se deslindan responsabilidades por el accidente.

PT