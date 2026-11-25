Un hombre identificado como Marco Antonio ‘N’, fue aprehendido en Tlaxcala por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación, en agravio de dos menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a través de la Policía de Investigación, este hombre sería tío de las víctimas, de quienes se aprovechó en el año 2024, en el municipio de Panotla.

El hoy imputado habría realizado tocamientos indebidos contra sus propios familiares, así como agresiones sexuales.

La madre de las menores de edad presentó la denuncia correspondiente, por lo que el Ministerio Público llevó a cabo las indagatorias necesarias y obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión.

Con un mandamiento judicial, elementos de la Policía de Investigación realizaron labores de campo y gabinete para localizar y detener al imputado en el municipio de Totolac.

En el momento de su aprehensión, le informaron a Marco Antonio ‘N’ el motivo de su detención, así como los derechos que le asisten como persona detenida.

Con información N+

JAPR