Un hombre perdió la vida en la vía pública, sobre la calle Francisco Javier Mina, en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este martes. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento podría estar relacionado con las bajas temperaturas que se registraron en la ciudad debido a la masa de aire polar que transita por Coahuila. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y será mediante los estudios correspondientes que se establezcan las causas del deceso.

Trascendió que el hombre se encontraba en situación de calle y que padecía problemas de alcoholismo. Vecinos del sector lo identificaron, aunque hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre su identidad.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Será la necropsia de ley la que permita determinar las causas del fallecimiento y establecer si las condiciones climáticas tuvieron alguna relación con su muerte.