Un hombre identificado como Jacobo Schevenin, dedicado a la actividad agrícola fue asesinado a balazos por motociclistas al salir de su casa en Lomas del Pedregal.

Durante el ataque el agricultor trató de ocultarse en su camioneta, la cual estaba estacionada afuera del domicilio, pero no logró ponerse a salvo y recibió varios disparos.

Tras las detonaciones vecinos de la zona se percataron que el hombre estaba herido al interior de su camioneta por lo que llamaron a los números de emergencia.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento y acordonaron la zona en espera del personal de la Fiscalía, quien comenzó con las indagatorias correspondientes. Hasta el momento no se reportan detenidos.