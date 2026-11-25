Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales luego de que se diera a conocer su llegada a España tras salir de Estados Unidos. La conductora compartió en Instagram una publicación relacionada con las acusaciones y el proceso legal que enfrenta en México.

En su cuenta difundió la captura de un mensaje enviado por un usuario identificado como “El Testigo Incómodo”, quien aseguró haber creado un “detector de mentiras”.

La herramienta, según el mensaje, permitiría contrastar lo que se dice públicamente sobre Gómez Mont con la información contenida en su expediente judicial.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, señala el texto que la exconductora compartió. También incluyó un enlace al blog del usuario. Gómez Mont no acompañó la publicación con una declaración propia sobre las acusaciones.

El mensaje ocurrió después de que la conductora dejara la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida. Permaneció detenida desde el 30 de octubre y salió luego de aceptar abandonar voluntariamente Estados Unidos y renunciar a impugnar su situación migratoria. Posteriormente viajó a España, país del que también tiene nacionalidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la conductora se encontraba en España y anunció que México solicitará su extradición, además de enviar una nota diplomática a Estados Unidos por no entregarla a las autoridades mexicanas.

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Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las acusaciones deberán resolverse ante las autoridades correspondientes.