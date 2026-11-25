Las agresiones contra las mujeres toman muchas formas y alcanzan a todas las edades. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y, en México, el problema es enorme.

De acuerdo con los datos del INEGI, el 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida.

No se trata de un solo tipo de agresión, y muchas mujeres han vivido más de una. La más frecuente es la psicológica, que alcanza el 52 por ciento, seguida por la sexual, con casi 50 por ciento.

Foto: N+

Suele pensarse que la violencia contra las mujeres es peor en las zonas rurales. Los datos muestran que es al revés: en las zonas urbanas, el 73 por ciento de las mujeres la ha vivido, mientras que en el campo, el 60 por ciento. Más de 10 puntos de diferencia

Las ciudades están por encima en todos los tipos de violencia, pero la diferencia más grande está en la violencia sexual: el 55 por ciento de las mujeres en las ciudades la ha vivido, mientras que en el campo, 33 por ciento reconocen haberla sufrido. Son 22 puntos de diferencia.

Foto: N+

Si sumamos todos los tipos de violencia por entidad, los porcentajes más altos de mujeres que la han vivido están en el Estado de México con el 78.7 por ciento, la Ciudad de México con el 76 y Querétaro con 75 por ciento. En el extremo contrario están Chiapas, con 48.7 por ciento, Zacatecas, con 59, y Tamaulipas, con 61.

Pero incluso en Chiapas, el estado con el porcentaje más bajo, casi la mitad de las mujeres ha vivido alguna forma de violencia. No hay un solo estado donde ese porcentaje sea pequeño.

Foto: N+

La violencia contra la mujer puede llegar incluso a la muerte. Los registros de defunciones del INEGI muestran que ellas son asesinadas en lugares distintos a los de los hombres. Entre los hombres asesinados, el 13 por ciento murió dentro de una vivienda, y entre las mujeres, el 31 por ciento.

Para muchas mujeres, el lugar donde viven es también donde ocurre la violencia que termina con su vida.

Foto: N+

Y la forma en la que ellas son asesinadas también es distinta. El ahorcamiento está detrás del 15 por ciento de los homicidios de mujeres y, entre los hombres, de menos del 6 por ciento. Eso sugiere que la violencia letal contra ellas es más cercana y más brutal que la que sufren los hombres.

Foto: N+

Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento en los casos de homicidios de mujeres dentro de sus hogares que son asesinadas con armas de fuego, pasando del 30 por ciento en 2015 a más del 50 por ciento en 2025.

Foto: N+

La violencia contra las mujeres en México no es una excepción, es lo que vive la mayoría. Y mientras eso siga siendo así, el 25 de noviembre no es una conmemoración, es una exigencia.

Información N+