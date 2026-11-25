La Secretaría de Salud federal descartó influenza aviar A(H5N1) en las personas expuestas a los animales del Zoológico de León, Guanajuato, luego de realizar pruebas.

Se precisó a través de un comunicado la tarde de este miércoles 25 de noviembre que en todos los casos los resultados dieron negativo al virus.

Se informó que, de las 26 muestras recibidas para análisis molecular de personas expuestas a animales con el virus, en todos los casos los resultados lo emitió el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Sin embargo, la dependencia aseguró que se mantiene la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control sanitario, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), "bajo el enfoque de Una Salud".

Destacó que “hasta el momento, no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni ningún caso de influenza aviar en humanos derivado del brote en animales”.

En un recuento de este caso que ha llamado la atención en redes sociales, estas son las fechas clave:

14 de noviembre: El parque activó protocolo sanitario al confirmar Senasica sobre influenza aviar en tres gansos canadienses (encontrados muertos entre el 7 y el 9 de noviembre), además de reportar el deceso de dos patos silvestres y un zopilote el 12 de noviembre.

16 de noviembre de 2026: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo dio un comunicado donde aseguró que se atendía el caso en aves silvestres migratorias.

24 y 25 de noviembre: Luego de solicitarse el cierre preventivo el 24 de noviembre ante la detección del virus en otras especies (como un tigrillo y un mono araña) y el seguimiento a 29 personas expuestas, el zoológico suspendió de forma temporal actividades al público a partir del miércoles 25 de noviembre.

Para proteger a las más de 470 aves de la colección del zoológico, entre ellas flamencos, avestruces y cisnes, la autoridad federal dispuso el resguardo preventivo de las que circulan libremente por el lago.

También estableció la desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde aparecieron los animales afectados, así como el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar con signos de enfermedad.

"La vigilancia sanitaria es fundamental para proteger la avicultura y la fauna silvestre de nuestro país”, expresó Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México en una publicación compartida en sus redes sociales.

Ante la temporada migratoria, se exhortó a los productores a impedir el contacto de aves de corral con fauna silvestre y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno a las granjas.

Asimismo, pidió reportar cualquier mortalidad inusual mediante sus canales oficiales.

HVI