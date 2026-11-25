La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por los casos de gripe aviar que se han registrado en América. Además, confirmó la cifra de infecciones en aves en México.

El 24 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud indicó que en 2026 se detectaron menos brotes de gripe aviar A(H5N1) en aves y mamíferos en América; sin embargo, el número de casos confirmados de infección humana por la influenza A(H5), entre trabajadores de establecimientos lecheros, superó los registrados en 2025.

Ante esta situación y por el inicio del periodo de mayor riesgo de propagación viral asociado a la migración estacional de aves silvestres de América del norte hacia Latinoamérica y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud pidió a los Estados miembros “fortalecer sus capacidades de vigilancia, detección temprana, investigación epidemiológica, diagnóstico, caracterización virológica, notificación y respuesta oportuna a los casos de infección humana por influenza aviar”.

Además, la OPS destacó “la importancia de fortalecer la vigilancia en animales, las medidas de prevención y bioseguridad, y los mecanismos de coordinación intersectorial en la interfaz entre la salud humana y animal, bajo el enfoque de One Health, un programa integral para equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud informó que suman 616 casos de gripe aviar en América, del 1 de enero al 14 de noviembre de 2026, siendo Argentina el país con más contagios, con un total de 23.

De acuerdo con el reporte de la OPS, México ha notificado cuatro casos en el periodo antes mencionado: dos en aves silvestres y dos en aves domésticas.

La OPS indicó que entre enero de 2022 y el 14 de noviembre de 2026, se notificaron 82 infecciones humanas por virus de influenza aviar A(H5) en cinco países de América: Canadá, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos, de las cuales, 78 fueron causadas por virus de influenza A(H5N1), dos por influenza A(H5N2), uno por influenza A(H5) con neuraminidasa (NA) indeterminada y una por influenza A(H5N5).

El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó la primera muerte en el mundo por el virus de la influenza A(H5), "tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado" en Estados Unidos.

En un comunicado, la OMS notificó tres infecciones humanas en adultos en Washington, capital de Estados Unidos, donde uno resultó mortal.

Los tres casos analizados correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, "donde recientemente se había detectado el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) - en animales- A(H5N1) en ganado lechero", precisó la OMS.

Con información de N+.

RMT